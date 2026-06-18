Jam session au Café Culturel Place Yves Belsegur ancien CFA Monflanquin

Monflanquin

Jam session au Café Culturel

Place Yves Belsegur ancien CFA Café culturel Descaratz Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Jam Session avec Le Cadavre Exquis Mobile.

Buvette sur place.

Jam Session avec Le Cadavre Exquis Mobile.

Buvette sur place. .

Place Yves Belsegur ancien CFA Café culturel Descaratz Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com

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English : Jam session au Café Culturel

Jam Session with Le Cadavre Exquis Mobile.

Refreshments available on site.

L’événement Jam session au Café Culturel Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Coeur de Bastides