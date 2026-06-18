Jam session au Café Culturel Place Yves Belsegur ancien CFA Monflanquin
Jam session au Café Culturel Place Yves Belsegur ancien CFA Monflanquin vendredi 3 juillet 2026.
Monflanquin
Jam session au Café Culturel
Place Yves Belsegur ancien CFA Café culturel Descaratz Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Jam Session avec Le Cadavre Exquis Mobile.
Buvette sur place.
Jam Session avec Le Cadavre Exquis Mobile.
Buvette sur place. .
Place Yves Belsegur ancien CFA Café culturel Descaratz Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com
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English : Jam session au Café Culturel
Jam Session with Le Cadavre Exquis Mobile.
Refreshments available on site.
L’événement Jam session au Café Culturel Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Coeur de Bastides
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