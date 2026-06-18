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Jam session au Café Culturel Place Yves Belsegur ancien CFA Monflanquin

Jam session au Café Culturel Place Yves Belsegur ancien CFA Monflanquin

Jam session au Café Culturel Place Yves Belsegur ancien CFA Monflanquin vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Place Yves Belsegur ancien CFA

Adresse : Café culturel Descaratz

Ville : 47150 Monflanquin

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Monflanquin

Jam session au Café Culturel

Place Yves Belsegur ancien CFA Café culturel Descaratz Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Jam Session avec Le Cadavre Exquis Mobile.
Buvette sur place.
Jam Session avec Le Cadavre Exquis Mobile.
Buvette sur place.   .

Place Yves Belsegur ancien CFA Café culturel Descaratz Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67  descaratz@gmail.com

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English : Jam session au Café Culturel

Jam Session with Le Cadavre Exquis Mobile.
Refreshments available on site.

L’événement Jam session au Café Culturel Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Coeur de Bastides

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