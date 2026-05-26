Monflanquin

Marché des Producteurs de Pays de Monflanquin

Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03

Durant la saison estivale, venez à la rencontre des producteurs de pays, au cœur du village, dans une ambiance musicale.

Gastronomie et authenticité sont à l’honneur. Vous dégusterez les spécialités régionales traditionnelles préparées à partir des produits de leurs fermes.

Pensez à amener vos assi

Durant la saison estivale, venez à la rencontre des producteurs de pays, au cœur du village, dans une ambiance musicale.

Gastronomie et authenticité sont à l’honneur. Vous dégusterez les spécialités régionales traditionnelles préparées à partir des produits de leurs fermes.

Pensez à amener vos assiettes et vos couverts ! .

Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 68 42 93

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English : Marché des Producteurs de Pays de Monflanquin

During the summer season, come and meet the local producers, in the heart of the village, in a musical atmosphere.

Gastronomy and authenticity are the order of the day. Enjoy traditional regional specialities prepared with produce from their farms.

Don’t forget to bring your plates!

L’événement Marché des Producteurs de Pays de Monflanquin Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Coeur de Bastides