Marché des Producteurs de Pays de Monflanquin Monflanquin
Marché des Producteurs de Pays de Monflanquin Monflanquin jeudi 2 juillet 2026.
Monflanquin
Marché des Producteurs de Pays de Monflanquin
Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03
Durant la saison estivale, venez à la rencontre des producteurs de pays, au cœur du village, dans une ambiance musicale.
Gastronomie et authenticité sont à l’honneur. Vous dégusterez les spécialités régionales traditionnelles préparées à partir des produits de leurs fermes.
Pensez à amener vos assi
Durant la saison estivale, venez à la rencontre des producteurs de pays, au cœur du village, dans une ambiance musicale.
Gastronomie et authenticité sont à l’honneur. Vous dégusterez les spécialités régionales traditionnelles préparées à partir des produits de leurs fermes.
Pensez à amener vos assiettes et vos couverts ! .
Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 68 42 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché des Producteurs de Pays de Monflanquin
During the summer season, come and meet the local producers, in the heart of the village, in a musical atmosphere.
Gastronomy and authenticity are the order of the day. Enjoy traditional regional specialities prepared with produce from their farms.
Don’t forget to bring your plates!
L’événement Marché des Producteurs de Pays de Monflanquin Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Coeur de Bastides
À voir aussi à Monflanquin (Lot-et-Garonne)
- Atelier Mieux Communiquer Avec L’autre Place Balségur Monflanquin 27 mai 2026
- Concert de Loula B Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin 29 mai 2026
- Vente de livres Rue Sainte Marie Monflanquin 30 mai 2026
- Initiation à la salsa Place Balségur Monflanquin 30 mai 2026
- Bal Traditionnel avec Janouille Monflanquin 31 mai 2026