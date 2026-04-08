Soirée Karaoké Restaurant La Marmaille Monflanquin
Soirée Karaoké Restaurant La Marmaille Monflanquin vendredi 19 juin 2026.
Monflanquin
Soirée Karaoké
Restaurant La Marmaille 2 Carrefour de Fer (à côté du Gamm Vert) Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Au restaurant La Marmaille, à côté du Gamm vert.
Quizz musical et cadeaux tout au long du repas, suivi du karaoké.
Il est vivement conseillé de réserver si vous souhaitez dîner sur place.
Au restaurant La Marmaille, à côté du Gamm vert.
Quizz musical et cadeaux tout au long du repas, suivi du karaoké.
Il est vivement conseillé de réserver si vous souhaitez dîner sur place. .
Restaurant La Marmaille 2 Carrefour de Fer (à côté du Gamm Vert) Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 97 58 lamarmaille47@gmail.com
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English : Soirée Karaoké
At La Marmaille restaurant, next to Gamm vert.
Musical quiz and gifts throughout the meal, followed by karaoke.
Reservations are recommended if you wish to dine in.
L’événement Soirée Karaoké Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Coeur de Bastides
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