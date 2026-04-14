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Jam Session scène ouverte Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Jam Session scène ouverte Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Jam Session scène ouverte Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Hôtel-Restaurant La Dame du Lac

Adresse : Chemin du manoir

Ville : 47150 Monflanquin

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Monflanquin

Jam Session scène ouverte

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 21:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

La Dame du Lac propose les 3èmes vendredis du mois une Scène ouverte Jam session .
Musiciens amateurs, confirmés ou professionnels, apportez vos instruments de musique et venez échanger quelques notes.
La Dame du Lac propose les 3èmes vendredis du mois une Scène ouverte Jam session .
Musiciens amateurs, confirmés ou professionnels, apportez vos instruments de musique et venez échanger quelques notes.   .

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85 

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English : Jam Session scène ouverte

Every 3rd Friday of the month, La Dame du Lac offers a Jam Session.
Amateur, experienced or professional musicians, bring your musical instruments and come and swap a few notes.

L’événement Jam Session scène ouverte Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Coeur de Bastides

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