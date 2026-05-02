Fête de la musique Monflanquin Monflanquin
Fête de la musique Monflanquin Monflanquin dimanche 21 juin 2026.
Monflanquin
Fête de la musique Monflanquin
Place des Arcades & Salle des Consuls Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez découvrir des artistes en concert au 4 coins de la bastide.
Programmation en cours d’élaboration restez connectés !
Venez découvrir des artistes en concert au 4 coins de la bastide.
Programmation en cours d’élaboration restez connectés ! .
Place des Arcades & Salle des Consuls Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@concerts-au-village.fr
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English : Fête de la musique Monflanquin
Come and discover artists in concert in 4 corners of the bastide.
Program under development: stay tuned!
L’événement Fête de la musique Monflanquin Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Coeur de Bastides
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