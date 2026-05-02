Monflanquin

Fête de la musique Monflanquin

Place des Arcades & Salle des Consuls Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez découvrir des artistes en concert au 4 coins de la bastide.

Programmation en cours d’élaboration restez connectés !

Venez découvrir des artistes en concert au 4 coins de la bastide.

Programmation en cours d’élaboration restez connectés ! .

Place des Arcades & Salle des Consuls Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@concerts-au-village.fr

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English : Fête de la musique Monflanquin

Come and discover artists in concert in 4 corners of the bastide.

Program under development: stay tuned!

L’événement Fête de la musique Monflanquin Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Coeur de Bastides