Soirée avec le DJ Féfé On fête la musique ! Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Monflanquin

Soirée avec le DJ Féfé On fête la musique !

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 21:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Soirée avec DJ Féfé.

Réservation recommandée pour la restauration.

Soirée avec DJ Féfé.

Réservation recommandée pour la restauration. .

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85

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English : Soirée avec le DJ Féfé On fête la musique !

Party with DJ Féfé.

Reservations recommended for catering.

L’événement Soirée avec le DJ Féfé On fête la musique ! Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Coeur de Bastides