Soirée avec le DJ Féfé On fête la musique ! Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin
Soirée avec le DJ Féfé On fête la musique ! Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin samedi 20 juin 2026.
Monflanquin
Soirée avec le DJ Féfé On fête la musique !
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 21:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Soirée avec DJ Féfé.
Réservation recommandée pour la restauration.
Soirée avec DJ Féfé.
Réservation recommandée pour la restauration. .
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85
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English : Soirée avec le DJ Féfé On fête la musique !
Party with DJ Féfé.
Reservations recommended for catering.
L’événement Soirée avec le DJ Féfé On fête la musique ! Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Coeur de Bastides
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