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Soirée avec le DJ Féfé On fête la musique ! Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Soirée avec le DJ Féfé On fête la musique ! Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Soirée avec le DJ Féfé On fête la musique ! Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin samedi 20 juin 2026.

Lieu : Hôtel-Restaurant La Dame du Lac

Adresse : Chemin du manoir

Ville : 47150 Monflanquin

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Monflanquin

Soirée avec le DJ Féfé On fête la musique !

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 21:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Soirée avec DJ Féfé.
Réservation recommandée pour la restauration.
Soirée avec DJ Féfé.
Réservation recommandée pour la restauration.   .

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85 

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English : Soirée avec le DJ Féfé On fête la musique !

Party with DJ Féfé.
Reservations recommended for catering.

L’événement Soirée avec le DJ Féfé On fête la musique ! Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Coeur de Bastides

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