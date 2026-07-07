Informations pratiques

Pont-l’Évêque

Atelier EXPO’ > Armure de lumière > Atelier 3-6 ans

Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-07-08 11:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Atelier 3-6 ans

collage de papier vitrail sur une armure de chevalier .

Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie

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English : Atelier EXPO’ > Armure de lumière > Atelier 3-6 ans

Workshop for 3–6-year-olds

L’événement Atelier EXPO’ > Armure de lumière > Atelier 3-6 ans Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Terre d’Auge Tourisme