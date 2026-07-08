Informations pratiques

Pont-l’Évêque

Atelier EXPO’ > Ralons joer !

Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:30:00

fin : 2026-07-25 16:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Atelier 7-12 ans

réalisation en perles à repasser à partir de motifs de l’exposition > Atelier 7-12 ans .

Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie

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English : Atelier EXPO’ > Ralons joer !

Workshop for 7–12-year-olds

L’événement Atelier EXPO’ > Ralons joer ! Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Terre d’Auge Tourisme