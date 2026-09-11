Atelier FABLAB Personnalise ton frigo en créant tes magnets Lacq Odyssée Mourenx
mercredi 30 septembre 2026 · Lacq Odyssée · Mourenx
Informations pratiques
Mourenx
Atelier FABLAB Personnalise ton frigo en créant tes magnets
Lacq Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 13:30:00
fin : 2026-09-30 15:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Réalisation de jolis magnets pour décorer son réfrigérateur en utilisant une découpeuse laser.
A partir de 8 ans
Sur réservation. .
Lacq Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 85
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English : Atelier FABLAB Personnalise ton frigo en créant tes magnets
L’événement Atelier FABLAB Personnalise ton frigo en créant tes magnets Mourenx a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Coeur de Béarn
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