UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mourenx

Atelier FABLAB Personnalise ton frigo en créant tes magnets Lacq Odyssée Mourenx

mercredi 30 septembre 2026 · Lacq Odyssée · Mourenx

Atelier FABLAB Personnalise ton frigo en créant tes magnets Lacq Odyssée Mourenx

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Lacq Odyssée
Adresse
2 avenue Charles Moureu
Ville
64150 Mourenx
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Mourenx

Atelier FABLAB Personnalise ton frigo en créant tes magnets

Lacq Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 13:30:00
fin : 2026-09-30 15:00:00

Date(s) :
2026-09-30

Réalisation de jolis magnets pour décorer son réfrigérateur en utilisant une découpeuse laser.

A partir de 8 ans
Sur réservation.   .

Lacq Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 85 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier FABLAB Personnalise ton frigo en créant tes magnets

L’événement Atelier FABLAB Personnalise ton frigo en créant tes magnets Mourenx a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Coeur de Béarn

À voir aussi à Mourenx (Pyrénées-Atlantiques)