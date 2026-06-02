Atelier fabrication de bracelets en crochet Centre Sportif Jules Noel Paris

La fabrication de

bracelets en crochet est une activité manuelle créative qui consiste à réaliser

des bracelets à l’aide d’un crochet et de fils (coton, laine,).

Découvrez l’atelier fabrication de bracelets en crochet pour petits et grands ! Initiez-vous à une technique de gravure ludique et accessible.

Le mercredi 22 juillet 2026

de 15h00 à 16h30

Le mardi 21 juillet 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-21T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-22T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-21T15:00:00+02:00_2026-07-21T16:30:00+02:00;2026-07-22T15:00:00+02:00_2026-07-22T16:30:00+02:00

Centre Sportif Jules Noel 3, avenue Maurice D’Ocagne 75014 Paris

+33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr



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