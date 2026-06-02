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Atelier fabrication de bracelets en crochet Centre Sportif Jules Noel Paris

Atelier fabrication de bracelets en crochet Centre Sportif Jules Noel Paris

Atelier fabrication de bracelets en crochet Centre Sportif Jules Noel Paris mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Centre Sportif Jules Noel

Adresse : 3, avenue Maurice D’Ocagne

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

La fabrication de
bracelets en crochet est une activité manuelle créative qui consiste à réaliser
des bracelets à l’aide d’un crochet et de fils (coton, laine,).

Découvrez l’atelier fabrication de bracelets en crochet pour petits et grands ! Initiez-vous à une technique de gravure ludique et accessible.
Le mercredi 22 juillet 2026
de 15h00 à 16h30
Le mardi 21 juillet 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-21T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-22T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-21T15:00:00+02:00_2026-07-21T16:30:00+02:00;2026-07-22T15:00:00+02:00_2026-07-22T16:30:00+02:00

Centre Sportif Jules Noel 3, avenue Maurice D’Ocagne  75014 Paris
+33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr


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