Les oiseaux au lac des Minimes Maison Paris Nature Paris mardi 21 juillet 2026.

Rendez-vous au Lac des Minimes. Un plan vous sera envoyé une semaine avant.

Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

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[Sortie]



Venez découvrir les espèces d’oiseaux qui fréquentent ce lac en cette saison lors d’une sortie matinale. Venez avec vos jumelles.

Le mardi 21 juillet 2026

de 09h30 à 11h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-21T12:30:00+02:00

fin : 2026-07-21T14:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-21T09:30:00+02:00_2026-07-21T11:00:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite



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