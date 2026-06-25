Carcaça. Marco da Silva Ferreira Jardin des Tuileries, Domaine du Louvre Paris

La danse de Marco da Silva Ferreira explose en une écriture précise, brute et inventive. Le groupe agit comme un essaim traversé par une énergie contagieuse, électrique. Sur de la musique live, les corps frappent le sol et déplacent l’espace en puisant dans les gestuelles de la house, du kuduro et des danses traditionnelles, digérées puis transformées par les danseur·ses. Sans discours, la pièce donne forme aux élans de la jeunesse, à ses contradictions et à sa force vitale. Poétique et politique à la fois, Carcaça fait déjà date dans l’histoire de la danse. Intemporel tant il est enraciné dans le passé, ancré dans le présent et projeté vers l’avenir.

Sur la grande scène du Jardin des Tuileries, Carcaça s’impose avec la force des œuvres qui marquent leur temps.

Du mardi 21 juillet 2026 au jeudi 23 juillet 2026 :

payant Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-21T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-24T01:59:59+02:00

Date(s) :

Jardin des Tuileries, Domaine du Louvre Quai des Tuileries 75001 Paris



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