Exposition : Le Fort de Brégançon, une résidence présidentielle La Maison Élysée Paris

Informations pratiques

Le

musée de la Maison Élysée présente cet été une exposition dédiée au fort de

Brégançon, résidence présidentielle située dans le sud de la France. Cette

forteresse, dont le nom provient du celtique brig signifiant colline ou

mont, est érigée sur un rocher à 35 mètres d’altitude, surplombant la

Méditerranée depuis les collines varoises. D’origine mérovingienne, ce site

historique a d’abord servi de fortification militaire avant de devenir, en

1968, la résidence officielle des présidents de la République.

L’exposition

retrace les multiples évolutions du fort et les métamorphoses du site, en revenant

sur les travaux menés au fil des siècles pour façonner le lieu tel qu’on le

connaît aujourd’hui. Elle met également en lumière l’importance du fort de

Brégançon dans la vie présidentielle de la Cinquième République, et son rôle

dans les relations diplomatiques.

Pour

cette exposition, la Maison Élysée bénéficie de prêts du Mobilier national, du

Musée de l’Armée et de la Bibliothèque nationale de France. Cet événement

accompagne la parution récente du hors-série de Beaux-Arts magazine consacré au

fort de Brégançon.

Une

occasion unique de plonger dans l’histoire et les coulisses d’un lieu

emblématique de la Présidence française.

La Maison Élysée invite le public à découvrir le fort de Brégançon à travers une exposition inédite.

Du mardi 21 juillet 2026 au samedi 29 août 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 19h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-21T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-29T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-21T10:00:00+02:00_2026-07-21T19:00:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T19:00:00+02:00;2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T19:00:00+02:00;2026-07-24T10:00:00+02:00_2026-07-24T19:00:00+02:00;2026-07-25T10:00:00+02:00_2026-07-25T19:00:00+02:00;2026-07-28T10:00:00+02:00_2026-07-28T19:00:00+02:00;2026-07-29T10:00:00+02:00_2026-07-29T19:00:00+02:00;2026-07-30T10:00:00+02:00_2026-07-30T19:00:00+02:00;2026-07-31T10:00:00+02:00_2026-07-31T19:00:00+02:00;2026-08-01T10:00:00+02:00_2026-08-01T19:00:00+02:00;2026-08-04T10:00:00+02:00_2026-08-04T19:00:00+02:00;2026-08-05T10:00:00+02:00_2026-08-05T19:00:00+02:00;2026-08-06T10:00:00+02:00_2026-08-06T19:00:00+02:00;2026-08-07T10:00:00+02:00_2026-08-07T19:00:00+02:00;2026-08-08T10:00:00+02:00_2026-08-08T19:00:00+02:00;2026-08-11T10:00:00+02:00_2026-08-11T19:00:00+02:00;2026-08-12T10:00:00+02:00_2026-08-12T19:00:00+02:00;2026-08-13T10:00:00+02:00_2026-08-13T19:00:00+02:00;2026-08-14T10:00:00+02:00_2026-08-14T19:00:00+02:00;2026-08-15T10:00:00+02:00_2026-08-15T19:00:00+02:00;2026-08-18T10:00:00+02:00_2026-08-18T19:00:00+02:00;2026-08-19T10:00:00+02:00_2026-08-19T19:00:00+02:00;2026-08-20T10:00:00+02:00_2026-08-20T19:00:00+02:00;2026-08-21T10:00:00+02:00_2026-08-21T19:00:00+02:00;2026-08-22T10:00:00+02:00_2026-08-22T19:00:00+02:00;2026-08-25T10:00:00+02:00_2026-08-25T19:00:00+02:00;2026-08-26T10:00:00+02:00_2026-08-26T19:00:00+02:00;2026-08-27T10:00:00+02:00_2026-08-27T19:00:00+02:00;2026-08-28T10:00:00+02:00_2026-08-28T19:00:00+02:00;2026-08-29T10:00:00+02:00_2026-08-29T19:00:00+02:00

La Maison Élysée 88, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

maison@elysee.fr https://www.facebook.com/people/La-Maison-%C3%89lys%C3%A9e/ https://www.facebook.com/people/La-Maison-%C3%89lys%C3%A9e/



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