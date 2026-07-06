Exposition : Le Fort de Brégançon, une résidence présidentielle La Maison Élysée Paris
mardi 21 juillet 2026 · La Maison Élysée · Paris
Informations pratiques
Le
musée de la Maison Élysée présente cet été une exposition dédiée au fort de
Brégançon, résidence présidentielle située dans le sud de la France. Cette
forteresse, dont le nom provient du celtique brig signifiant colline ou
mont, est érigée sur un rocher à 35 mètres d’altitude, surplombant la
Méditerranée depuis les collines varoises. D’origine mérovingienne, ce site
historique a d’abord servi de fortification militaire avant de devenir, en
1968, la résidence officielle des présidents de la République.
L’exposition
retrace les multiples évolutions du fort et les métamorphoses du site, en revenant
sur les travaux menés au fil des siècles pour façonner le lieu tel qu’on le
connaît aujourd’hui. Elle met également en lumière l’importance du fort de
Brégançon dans la vie présidentielle de la Cinquième République, et son rôle
dans les relations diplomatiques.
Pour
cette exposition, la Maison Élysée bénéficie de prêts du Mobilier national, du
Musée de l’Armée et de la Bibliothèque nationale de France. Cet événement
accompagne la parution récente du hors-série de Beaux-Arts magazine consacré au
fort de Brégançon.
Une
occasion unique de plonger dans l’histoire et les coulisses d’un lieu
emblématique de la Présidence française.
La Maison Élysée invite le public à découvrir le fort de Brégançon à travers une exposition inédite.
Du mardi 21 juillet 2026 au samedi 29 août 2026 :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 10h00 à 19h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-21T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-29T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-21T10:00:00+02:00_2026-07-21T19:00:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T19:00:00+02:00;2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T19:00:00+02:00;2026-07-24T10:00:00+02:00_2026-07-24T19:00:00+02:00;2026-07-25T10:00:00+02:00_2026-07-25T19:00:00+02:00;2026-07-28T10:00:00+02:00_2026-07-28T19:00:00+02:00;2026-07-29T10:00:00+02:00_2026-07-29T19:00:00+02:00;2026-07-30T10:00:00+02:00_2026-07-30T19:00:00+02:00;2026-07-31T10:00:00+02:00_2026-07-31T19:00:00+02:00;2026-08-01T10:00:00+02:00_2026-08-01T19:00:00+02:00;2026-08-04T10:00:00+02:00_2026-08-04T19:00:00+02:00;2026-08-05T10:00:00+02:00_2026-08-05T19:00:00+02:00;2026-08-06T10:00:00+02:00_2026-08-06T19:00:00+02:00;2026-08-07T10:00:00+02:00_2026-08-07T19:00:00+02:00;2026-08-08T10:00:00+02:00_2026-08-08T19:00:00+02:00;2026-08-11T10:00:00+02:00_2026-08-11T19:00:00+02:00;2026-08-12T10:00:00+02:00_2026-08-12T19:00:00+02:00;2026-08-13T10:00:00+02:00_2026-08-13T19:00:00+02:00;2026-08-14T10:00:00+02:00_2026-08-14T19:00:00+02:00;2026-08-15T10:00:00+02:00_2026-08-15T19:00:00+02:00;2026-08-18T10:00:00+02:00_2026-08-18T19:00:00+02:00;2026-08-19T10:00:00+02:00_2026-08-19T19:00:00+02:00;2026-08-20T10:00:00+02:00_2026-08-20T19:00:00+02:00;2026-08-21T10:00:00+02:00_2026-08-21T19:00:00+02:00;2026-08-22T10:00:00+02:00_2026-08-22T19:00:00+02:00;2026-08-25T10:00:00+02:00_2026-08-25T19:00:00+02:00;2026-08-26T10:00:00+02:00_2026-08-26T19:00:00+02:00;2026-08-27T10:00:00+02:00_2026-08-27T19:00:00+02:00;2026-08-28T10:00:00+02:00_2026-08-28T19:00:00+02:00;2026-08-29T10:00:00+02:00_2026-08-29T19:00:00+02:00
La Maison Élysée 88, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
maison@elysee.fr https://www.facebook.com/people/La-Maison-%C3%89lys%C3%A9e/ https://www.facebook.com/people/La-Maison-%C3%89lys%C3%A9e/
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