Atelier fabrication de marionnette Centre Sportif Jules Noel Paris

Laissez libre cours à

votre imagination en créant une marionnette en utilisant différents supports

comme des chaussettes usagées, du tissu, de la feutrine, de la laine, des yeux

mobiles et donnez vie à votre personnage.

Découvrez l’atelier fabrication de marionnettes de façon ludique et accessible.

Le jeudi 23 juillet 2026

de 14h30 à 16h00

Le mardi 21 juillet 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit Public enfants. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-21T17:30:00+02:00

fin : 2026-07-23T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-21T14:30:00+02:00_2026-07-21T16:00:00+02:00;2026-07-23T14:30:00+02:00_2026-07-23T16:00:00+02:00

Centre Sportif Jules Noel 3, avenue Maurice D’Ocagne 75014 Paris

+33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr



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