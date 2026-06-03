Atelier fabrication de marionnette Centre Sportif Jules Noel Paris
Atelier fabrication de marionnette Centre Sportif Jules Noel Paris mardi 21 juillet 2026.
Laissez libre cours à
votre imagination en créant une marionnette en utilisant différents supports
comme des chaussettes usagées, du tissu, de la feutrine, de la laine, des yeux
mobiles et donnez vie à votre personnage.
Découvrez l’atelier fabrication de marionnettes de façon ludique et accessible.
Le jeudi 23 juillet 2026
de 14h30 à 16h00
Le mardi 21 juillet 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit Public enfants. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-21T17:30:00+02:00
fin : 2026-07-23T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-21T14:30:00+02:00_2026-07-21T16:00:00+02:00;2026-07-23T14:30:00+02:00_2026-07-23T16:00:00+02:00
Centre Sportif Jules Noel 3, avenue Maurice D’Ocagne 75014 Paris
+33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr
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