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Atelier fabrication de marionnette Centre Sportif Jules Noel Paris

Atelier fabrication de marionnette Centre Sportif Jules Noel Paris

Atelier fabrication de marionnette Centre Sportif Jules Noel Paris mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Centre Sportif Jules Noel

Adresse : 3, avenue Maurice D’Ocagne

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Laissez libre cours à
votre imagination en créant une marionnette en utilisant différents supports
comme des chaussettes usagées, du tissu, de la feutrine, de la laine, des yeux
mobiles et donnez vie à votre personnage.

Découvrez l’atelier fabrication de marionnettes de façon ludique et accessible.
Le jeudi 23 juillet 2026
de 14h30 à 16h00
Le mardi 21 juillet 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit Public enfants. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-21T17:30:00+02:00
fin : 2026-07-23T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-21T14:30:00+02:00_2026-07-21T16:00:00+02:00;2026-07-23T14:30:00+02:00_2026-07-23T16:00:00+02:00

Centre Sportif Jules Noel 3, avenue Maurice D’Ocagne  75014 Paris
+33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr


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