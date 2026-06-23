Immanuel Wilkins Quartet New Morning Paris
Immanuel Wilkins Quartet New Morning Paris lundi 20 juillet 2026.
Prodige du saxophone, Immanuel Wilkins, se place déjà au sommet du jazz new yorkais. Le jeu d’alto, dont la dynamique évoque Kenny Garrett, est celui d’un musicien qui connaît la grammaire bop jusqu’au bout des clés, qui possède un ancrage gospel, mais qui est aussi résolument tourné vers le futur. La musique du quartet d’Immanuel, qui comprend le non moins prodigieux pianiste Micah Thomas dont le génie fait l’unanimité, est d’une tension rythmico-mélodique constante, d’une inventivité sans faille et d’une liberté époustouflante.
Nouvel album : « Live At The Village Vanguard ».
Le lundi 20 juillet 2026
de 20h00 à 22h00
payant Prix Normal : 31 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-20T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-21T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-20T20:00:00+02:00_2026-07-20T22:00:00+02:00
New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris
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