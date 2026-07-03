Copie de Ciné-club du cinéma des cinéastes – Fête de la musique avec Vincent Delerm Cinéma des Cinéastes Paris
lundi 20 juillet 2026 · Cinéma des Cinéastes · Paris
Informations pratiques
Le jeu d’échecs a inspiré d’innombrables récits de stratégie, de pouvoir et d’émancipation. Dans JOUEUSE (2009), Caroline Bottaro choisit un autre chemin : celui d’une femme qui découvre dans les échecs un espace de liberté inattendu.
À l’occasion de la Journée mondiale du jeu d’échecs, le ciné-club du Cinéma des Cinéastes consacrera une soirée à ce film sensible et singulier, en partenariat avec le Comité départemental parisien des échecs, la Tour blanche échecs et le spécialiste du jeu d’échecs Variantes jeux !
Comme à l’habitude, nous sommes ravis de vous accueillir dès 18h30 pour se rencontrer autour d’un verre offert.
Le film, à 19h, sera présenté par Laurent Gagnepain, Président du Comité départemental parisien des échecs
Programmation Ciné-club Van Papadopoulos.
Chaque mois, le Cinéma des Cinéastes vous propose de découvrir un film rare et de qualité. Un petit verre est offert juste avant la séance.
Le lundi 20 juillet 2026
de à
payant
De 7 à 12 euros.
Cartes illimitées acceptées
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-20T21:30:00+02:00
fin : 2026-07-21T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-20T00:00:00+02:00_2026-07-20T23:59:00+02:00
Cinéma des Cinéastes 7, avenue de Clichy 75017 Paris
https://cinema-des-cineastes.fr/events/show/471 sfangain@cinema-des-cineastes.fr https://www.facebook.com/cinema.descineastes https://www.facebook.com/cinema.descineastes
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