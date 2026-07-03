Copie de Ciné-club du cinéma des cinéastes – Fête de la musique avec Vincent Delerm Cinéma des Cinéastes Paris

Informations pratiques

Le jeu d’échecs a inspiré d’innombrables récits de stratégie, de pouvoir et d’émancipation. Dans JOUEUSE (2009), Caroline Bottaro choisit un autre chemin : celui d’une femme qui découvre dans les échecs un espace de liberté inattendu.

À l’occasion de la Journée mondiale du jeu d’échecs, le ciné-club du Cinéma des Cinéastes consacrera une soirée à ce film sensible et singulier, en partenariat avec le Comité départemental parisien des échecs, la Tour blanche échecs et le spécialiste du jeu d’échecs Variantes jeux !

Comme à l’habitude, nous sommes ravis de vous accueillir dès 18h30 pour se rencontrer autour d’un verre offert.

Le film, à 19h, sera présenté par Laurent Gagnepain, Président du Comité départemental parisien des échecs

Programmation Ciné-club Van Papadopoulos.

Chaque mois, le Cinéma des Cinéastes vous propose de découvrir un film rare et de qualité. Un petit verre est offert juste avant la séance.

Le lundi 20 juillet 2026

de à

payant

De 7 à 12 euros.

Cartes illimitées acceptées

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-20T21:30:00+02:00

fin : 2026-07-21T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-20T00:00:00+02:00_2026-07-20T23:59:00+02:00

Cinéma des Cinéastes 7, avenue de Clichy 75017 Paris

https://cinema-des-cineastes.fr/events/show/471 sfangain@cinema-des-cineastes.fr https://www.facebook.com/cinema.descineastes https://www.facebook.com/cinema.descineastes



Afficher la carte du lieu Cinéma des Cinéastes et trouvez le meilleur itinéraire

