Danser la Samba de Rio Studio bleu Paris

Informations pratiques

Apprenez à danser le Samba avec 16 heures de formation intensive à Paris !

Vous souhaitez découvrir le Samba ou perfectionner votre technique ?

La Formation Samba accélérée de Davina Samba vous propose une immersion intensive pour progresser rapidement, quel que soit votre niveau.

Pendant 8 heures de formation par semaine et 16 sur 2 semaines, vous apprendrez les bases essentielles du Samba, améliorerez votre technique et développerez votre aisance grâce à un enseignement inspiré du Carnaval de Rio.

Au programme :

Technique Samba : pas, posture et déplacements

Rythme, musicalité et connexion avec la musique

✨ Coordination et expression corporelle

Apprentissage de chorégraphies Samba

Énergie et présence scénique façon Carnaval

Deux sessions d’été au choix :

Du 20 au 23 juillet 2026

Du 3 au 6 août 2026

Paris – Studio Bleu 9ème

Cette Formation Samba accélérée s’adresse :

✨ aux débutants qui souhaitent apprendre les fondamentaux du Samba,

✨ aux danseurs qui veulent progresser rapidement,

✨ aux passionnés et aux professionnels qui souhaitent approfondir leur technique.

Offrez-vous une véritable immersion dans l’univers du Samba avec Davina Samba et profitez de l’été pour développer votre danse, votre confiance et votre présence sur scène.

️ Places limitées – Inscription :

https://www.eversports.fr/sk/ecole-davina-samba

https://davinasamba.com

https://facebook.com/Sambadavina

https://www.instagram.com/davinasamba_off

Apprenez à danser le Samba ou développez votre technique grâce à notre Formation Samba accélérée ! Que vous soyez grand débutant, danseur confirmé ou professionnel, profitez de 16 heures de formation intensive pour progresser rapidement dans une ambiance conviviale et inspirée du Carnaval de Rio.

Du lundi 20 juillet 2026 au jeudi 06 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 19h00 à 21h00

Fermé du lundi 27 juillet 2026 au dimanche 02 août 2026

payant

7 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-20T22:00:00+02:00

fin : 2026-08-07T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-20T19:00:00+02:00_2026-07-20T21:00:00+02:00;2026-07-21T19:00:00+02:00_2026-07-21T21:00:00+02:00;2026-07-22T19:00:00+02:00_2026-07-22T21:00:00+02:00;2026-07-23T19:00:00+02:00_2026-07-23T21:00:00+02:00;2026-08-03T19:00:00+02:00_2026-08-03T21:00:00+02:00;2026-08-04T19:00:00+02:00_2026-08-04T21:00:00+02:00;2026-08-05T19:00:00+02:00_2026-08-05T21:00:00+02:00;2026-08-06T19:00:00+02:00_2026-08-06T21:00:00+02:00

Studio bleu 14, boulevard Poissonnière 75009 Studio 2ème sous-sol NoureevParis

https://www.eversports.fr/sk/ecole-davina-samba +33650959796 davinasamba@gmail.com https://www.facebook.com/sambadavina https://www.facebook.com/sambadavina



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