3 nights with David Bressat au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Né sous la direction du pianiste David Bressat, le trio French Connection remet au goût du jour les chansons et pièces d’illustres compositeurs français. À la manière des standards américains, il donne une nouvelle vie aux classiques de la chanson française, en adaptant en jazz ce répertoire composé de magnifiques mélodies. Le trio proposera également quelques compositions originales au cours des trois soirées qui lui sont dédiées. David Bressat, pianiste et compositeur actif depuis vingt ans sur la scène, il a sorti de nombreux albums salués et distingués par la presse : “MUST” TSF Jazz, “Indispensable” Jazz News, “Révélation” Jazz Magazine. Il est accompagné de Charles Clayette à la batterie et Thomas Belin à la contrebasse.

Line-up : David Bressat : piano ; Charles Clayette : batterie ; Thomas Belin : contrebasse

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz & chansons françaises — Avec son trio French Connection, David Bressat réinvente les classiques de la chanson française en les teintant de jazz, pour une expérience musicale inédite.

Le mercredi 22 juillet 2026

de 19h30 à 20h30

Le mardi 21 juillet 2026

de 19h30 à 20h30

Le mercredi 22 juillet 2026

de 21h30 à 22h30

Le mardi 21 juillet 2026

de 21h30 à 22h30

Le lundi 20 juillet 2026

de 21h30 à 22h30

Le lundi 20 juillet 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 19€ à 22€

Tarif sur place : 22€ à 25€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-21T00:30:00+02:00

fin : 2026-07-22T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-20T19:30:00+02:00_2026-07-20T20:30:00+02:00;2026-07-20T21:30:00+02:00_2026-07-20T22:30:00+02:00;2026-07-21T19:30:00+02:00_2026-07-21T20:30:00+02:00;2026-07-21T21:30:00+02:00_2026-07-21T22:30:00+02:00;2026-07-22T19:30:00+02:00_2026-07-22T20:30:00+02:00;2026-07-22T21:30:00+02:00_2026-07-22T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ contact@38riv.com



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