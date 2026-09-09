Atelier fabrication de pain, Maison du Four à pain, Locquirec
samedi 19 septembre 2026 · Maison du Four à pain · Locquirec
Informations pratiques
Atelier fabrication de pain Samedi 19 septembre, 10h00 Maison du Four à pain Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Rendez-vous le samedi 19 septembre à 10h pour le pétrissage du pain, à 13h pour son façonnage, à 16h pour l’enfournage et la cuisson et à 17h00 pour la sortie des pains du four.
Le four à pain, bien que privé, répondait aux besoins du quartier de Pennenez. Sa taille importante en témoigne. Il était intégré à une cour de ferme. Il date vraisemblablement du XVIIe siècle.
Il est le témoin de l’usage de la pierre dite de Locquirec, objet de la randonnée du dimanche, également organisée par l’association « Dour ha Douar ».
Maison du Four à pain Impasse Ty Forn, 29241 Locquirec Locquirec 29241 Finistère Bretagne
Rendez-vous le samedi 19 septembre à 10h pour le pétrissage du pain, à 13h pour son façonnage, à 16h pour l’enfournage et la cuisson et à 17h00 pour la sortie des pains du four.
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