Atelier Fabrication de sable magique Square Marcel Pagnol Rochechouart
mercredi 9 septembre 2026 · Square Marcel Pagnol · Rochechouart
Informations pratiques
Rochechouart
Atelier Fabrication de sable magique
Square Marcel Pagnol Espace Famille La Marelle Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 10:00:00
fin : 2026-09-09 12:00:00
Date(s) :
2026-09-09
Préparez votre propre sable magique lors d’un atelier ludique dédié à la motricité fine. Doser, verser, mélanger et manipuler deviennent un véritable jeu pour les enfants, qui retrouveront les plaisirs de la plage. L’atelier se prolonge par un café des parents. Réservation obligatoire, places limitées. .
Square Marcel Pagnol Espace Famille La Marelle Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 61 80 rpe@rochechouart.com
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English : Atelier Fabrication de sable magique
L’événement Atelier Fabrication de sable magique Rochechouart a été mis à jour le 2026-07-28 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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