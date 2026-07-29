Atelier initiation Flip Book Place du château Rochechouart
mercredi 5 août 2026 · Place du château · Rochechouart
Informations pratiques
Rochechouart
Atelier initiation Flip Book
Place du château Musée d’art contemporain Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Faites prendre vie à vos idées et donnez du mouvement à l’art ! Cet atelier propose aux jeunes créateurs de choisir une œuvre exposée dans le musée pour lui imaginer une toute nouvelle histoire. Quel était l’avant ? Que se passera-t-il après ? En dessinant une courte séquence d’images successives sur un petit carnet à feuilleter à toute vitesse, la magie du cinéma d’animation opère sous leurs doigts. C’est l’activité idéale pour stimuler l’imagination, apprendre les bases du feuilletage animé et repartir avec son propre petit livret d’images en mouvement. Une aventure visuelle passionnante à partager avec d’autres passionnés d’histoires et d’illustration !
Pour les enfants de 10 à 16 ans à faire en famille.
Renseignements et réservation auprès du Musée d’Art Contemporain de Rochechouart. .
Place du château Musée d’art contemporain Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 77 77 contact.musee@cg87.fr
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English : Atelier initiation Flip Book
L’événement Atelier initiation Flip Book Rochechouart a été mis à jour le 2026-07-22 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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