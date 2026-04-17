Randonnée commentée Maison de la Réserve Rochechouart
Randonnée commentée Maison de la Réserve Rochechouart mercredi 5 août 2026.
Rochechouart
Randonnée commentée
Maison de la Réserve 16 Rue Jean Parvy Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
La Maison de la Réserve à Rochechouart vous propose une balade géologique commentée d’environ 3 heures sur une partie du territoire pour découvrir les roches obtenues lors de l’impact et leur répartition géographique dans le paysage actuel. Uniquement sur réservation. .
Maison de la Réserve 16 Rue Jean Parvy Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 02 70 reservenaturelle.rochechouart@pol-cdc.fr
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English :
L’événement Randonnée commentée Rochechouart a été mis à jour le 2026-04-17 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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