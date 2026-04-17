Soirée observation astronomique Rochechouart
Soirée observation astronomique Rochechouart mercredi 5 août 2026.
Rochechouart
Soirée observation astronomique
Babaudus Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
La Maison de la Réserve vous invite à une soirée magique placée sous le signe du ciel étoilé ! En partenariat avec Pierre de Lune et la Réserve Naturelle, vivez un moment inoubliable entre créativité, musique et astronomie.
Rendez-vous à Rochechouart dans le village de Babaudus.
Dès 20h, laissez parler votre imagination lors des ateliers animés par la Réserve. Puis laissez-vous emporter par les rythmes envoûtants de TexiTrio en concert.
Et quand la nuit tombe… levez les yeux ! Grâce à ADAES, Regulus et Pierre de Lune, explorez les merveilles de la voûte céleste.
Une belle aventure à vivre en famille ou entre amis, entre rêve et découvertes ! .
Babaudus Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 02 70
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English :
L’événement Soirée observation astronomique Rochechouart a été mis à jour le 2026-04-17 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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