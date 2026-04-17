Rochechouart

Soirée observation astronomique

Babaudus Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

La Maison de la Réserve vous invite à une soirée magique placée sous le signe du ciel étoilé ! En partenariat avec Pierre de Lune et la Réserve Naturelle, vivez un moment inoubliable entre créativité, musique et astronomie.

Rendez-vous à Rochechouart dans le village de Babaudus.

Dès 20h, laissez parler votre imagination lors des ateliers animés par la Réserve. Puis laissez-vous emporter par les rythmes envoûtants de TexiTrio en concert.

Et quand la nuit tombe… levez les yeux ! Grâce à ADAES, Regulus et Pierre de Lune, explorez les merveilles de la voûte céleste.

Une belle aventure à vivre en famille ou entre amis, entre rêve et découvertes ! .

Babaudus Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 02 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée observation astronomique Rochechouart a été mis à jour le 2026-04-17 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin