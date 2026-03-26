Atelier Fabrication d’insecte Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet

Atelier Fabrication d’insecte

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Les insectes ne sont pas toujours les petites bêtes les plus appréciées car elles ne sont pas nécessairement les plus mignonnes.

Venez découvrir leurs secrets et place aux artistes en herbe pour reconstituer le vôtre !

Animé par la Direction de l’Environnement.

4/6 ans.

Durée 1h. .

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

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English : Atelier Fabrication d’insecte

L’événement Atelier Fabrication d’insecte Anglet a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Anglet