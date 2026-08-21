Atelier fabrication d’instruments de musique en cougourdon, Les jardins du Museum de Borderouge, Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · Les jardins du Museum de Borderouge · Toulouse
Informations pratiques
Atelier fabrication d’instruments de musique en cougourdon Samedi 19 septembre, 10h00 Les jardins du Museum de Borderouge Haute-Garonne
Gratuit, inscription uniquement le jour même sur place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Initiez-vous au travail du cougourdon avec Jérôme Désigaud, luthier cougourdonnier. Au cours de cet atelier, vous apprendrez à gratter, creuser et façonner vous-même un instrument ou un ustensile à partir de cette courge, plus connue sous le nom de calebasse.
Guidés par un spécialiste passionné, découvrez les gestes et les savoir-faire nécessaires pour transformer ce fruit en un objet unique.
À partir de 8 ans.
Les jardins du Museum de Borderouge 24-26 av Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 http://www.museum.toulouse.fr Site intégré au muséum de Toulouse, cet espace de 3 hectares situé autour de l’étang de la Maourine invite à une rencontre surprenante avec la nature en milieu urbain. Dans ce cadre protégé, vivant au rythme des saisons, la nature se dévoile dans tous ces états : sauvage ou maîtrisée par l’homme. A découvrir l’ombrière, les potagers du monde, l’espace nature et la roselière. Les médiateurs vous accompagnent dans cette découverte à partir d’activités qui varient en fonction des saisons. Les jardins du Muséum ont subis d’importants travaux durant l’hiver afin d’améliorer l’accueil et le confort des visiteurs. Métro ligne B station Borderouge. Bus n° 36 arrêt Ségla.
Avec Jérôme Désigaud, luthier cougourdonnier, vous serez invité à gratter, creuser, travailler vous-même un instrument ou ustensile en cougourdon.
©Grand Roméo
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