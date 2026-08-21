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Atelier fabrication d’instruments de musique en cougourdon, Les jardins du Museum de Borderouge, Toulouse

samedi 19 septembre 2026 · Les jardins du Museum de Borderouge · Toulouse

Atelier fabrication d’instruments de musique en cougourdon, Les jardins du Museum de Borderouge, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Les jardins du Museum de Borderouge
Adresse
24-26 av Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse
Ville
31200 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit, inscription uniquement le jour même sur place

Atelier fabrication d’instruments de musique en cougourdon Samedi 19 septembre, 10h00 Les jardins du Museum de Borderouge Haute-Garonne

Gratuit, inscription uniquement le jour même sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

  • Initiez-vous au travail du cougourdon avec Jérôme Désigaud, luthier cougourdonnier. Au cours de cet atelier, vous apprendrez à gratter, creuser et façonner vous-même un instrument ou un ustensile à partir de cette courge, plus connue sous le nom de calebasse.

  • Guidés par un spécialiste passionné, découvrez les gestes et les savoir-faire nécessaires pour transformer ce fruit en un objet unique.

  • À partir de 8 ans.

Les jardins du Museum de Borderouge 24-26 av Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 http://www.museum.toulouse.fr Site intégré au muséum de Toulouse, cet espace de 3 hectares situé autour de l’étang de la Maourine invite à une rencontre surprenante avec la nature en milieu urbain. Dans ce cadre protégé, vivant au rythme des saisons, la nature se dévoile dans tous ces états : sauvage ou maîtrisée par l’homme. A découvrir l’ombrière, les potagers du monde, l’espace nature et la roselière. Les médiateurs vous accompagnent dans cette découverte à partir d’activités qui varient en fonction des saisons. Les jardins du Muséum ont subis d’importants travaux durant l’hiver afin d’améliorer l’accueil et le confort des visiteurs. Métro ligne B station Borderouge. Bus n° 36 arrêt Ségla.
Avec Jérôme Désigaud, luthier cougourdonnier, vous serez invité à gratter, creuser, travailler vous-même un instrument ou ustensile en cougourdon.

©Grand Roméo

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