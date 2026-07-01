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AGENDA · Freycenet-la-Tour

Atelier Fabrication d’un bracelet en dentelle ENA Espace Numérique et d’Accueil Freycenet-la-Tour

vendredi 24 juillet 2026 · ENA Espace Numérique et d'Accueil · Freycenet-la-Tour

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
ENA Espace Numérique et d'Accueil
Adresse
8 place du Couderc
Ville
43150 Freycenet-la-Tour
Département
Haute-Loire
Tarif

Freycenet-la-Tour

Atelier Fabrication d’un bracelet en dentelle

ENA Espace Numérique et d’Accueil 8 place du Couderc Freycenet-la-Tour Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Atelier Fabrication d’un bracelet en dentelle (1h30) .
Initiation aux gestes de base par les formatrices de la Manufacture de dentelle de Retournac
  .

ENA Espace Numérique et d’Accueil 8 place du Couderc Freycenet-la-Tour 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 15 56  ena@freycenetlatour.fr

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English :

Workshop Making a lace bracelet (1 hour 30 minutes).
An introduction to the basic techniques by instructors from the Retournac Lace Manufactory

L’événement Atelier Fabrication d’un bracelet en dentelle Freycenet-la-Tour a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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