Atelier Fabrication d’un bracelet en dentelle ENA Espace Numérique et d’Accueil Freycenet-la-Tour
vendredi 24 juillet 2026 · ENA Espace Numérique et d'Accueil · Freycenet-la-Tour
Informations pratiques
Freycenet-la-Tour
Atelier Fabrication d’un bracelet en dentelle
ENA Espace Numérique et d’Accueil 8 place du Couderc Freycenet-la-Tour Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Atelier Fabrication d’un bracelet en dentelle (1h30) .
Initiation aux gestes de base par les formatrices de la Manufacture de dentelle de Retournac
.
ENA Espace Numérique et d’Accueil 8 place du Couderc Freycenet-la-Tour 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 15 56 ena@freycenetlatour.fr
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English :
Workshop Making a lace bracelet (1 hour 30 minutes).
An introduction to the basic techniques by instructors from the Retournac Lace Manufactory
L’événement Atelier Fabrication d’un bracelet en dentelle Freycenet-la-Tour a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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