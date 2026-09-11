Atelier Fabrice Henriot date les cartes postales, Bmi Épinal, Épinal

Informations pratiques

Atelier Fabrice Henriot date les cartes postales Samedi 19 septembre, 15h00 Bmi Épinal Vosges

Public ado/adulte • Auditorium • Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le dos de votre carte est-il divisé ? Le bord de votre carte est-il droit ? Dentelé ? Avez-vous été attentif au cachet de la Poste de votre carte postale et à son oblitération ? Votre carte en main, vous aimeriez bien la dater, mais comment savoir ?

Le collectionneur de cartes postales et membre actif d’associations culturelles et historiques spinalien, Fabrice Henriot, vous donne des clés de lecture.

Pensez à amener vos cartes postales !

Bmi Épinal 48 rue Saint-Michel 88000 Epinal Épinal 88000 Rive Droite Vosges Grand Est 0329399820 https://bmi.agglo-epinal.fr/ La bmi d’Épinal est la tête de réseau des bibliothèques de la Communauté d’agglomération. Ouverte en 2009 et grande de 4300m², elle propose des collections et services modernes : emprunter des livres, des DVD ou des CD, travailler sur place, jouer aux jeux vidéo, lire la presse, participer aux nombreuses actions culturelles (lectures, expositions, concerts…), consulter internet, découvrir un large fonds documentaire sur les Vosges et la Lorraine…

Vous y trouverez également une richesse patrimoniale exceptionnelle : manuscrits précieux, collections patrimoniales consultables sur place, ainsi que la salle des boiseries et ses meubles en chêne issus de la bibliothèque de l’abbaye de Moyenmoutier classés au titre des monuments historiques. Tout public • Galerie des enfants • Entrée libre

Le dos de votre carte est-il divisé ? Le bord de votre carte est-il droit ? Dentelé ? Avez-vous été attentif au cachet de la Poste de votre carte postale et à son oblitération ? Votre carte en main, …

©réseaubmi