Atelier « Fabrique ton beurre », La Ferme LG Bio, Ombrée d’Anjou

Atelier « Fabrique ton beurre » Mercredi 3 juin, 15h30 La Ferme LG Bio Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T15:30:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T15:30:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00

La Ferme LG Bio 808 La Guiblaie Le Tremblay 49520 Ombrée d’Anjou Ombrée d’Anjou 49520 Le Tremblay Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://lafermelgbio.com »}, {« type »: « email », « value »: « fermelgbio@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.70.28.86.73 »}]

Découvrez toutes les étapes de fabrication du beurre en réalisant vous-même votre beurre. atelier beurre circuit court

La Ferme LG Bio