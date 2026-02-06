Atelier « Fabrique ton beurre », La Ferme LG Bio, Ombrée d’Anjou
Atelier « Fabrique ton beurre », La Ferme LG Bio, Ombrée d’Anjou mercredi 3 juin 2026.
Atelier « Fabrique ton beurre » Mercredi 3 juin, 15h30 La Ferme LG Bio Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T15:30:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T15:30:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00
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La Ferme LG Bio
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