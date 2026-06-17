Atelier fabrique ton sac à main en 2 jours L’Atelier-Boutique Plougasnou
Atelier fabrique ton sac à main en 2 jours L’Atelier-Boutique Plougasnou jeudi 23 juillet 2026.
Plougasnou
Atelier fabrique ton sac à main en 2 jours
L’Atelier-Boutique 20 Rue François Charles Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:30:00
fin : 2026-07-24 17:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Sabine vous propose un atelier pour créer votre sac à main à son Atelier-Boutique à Plougasnou. Cet atelier, sur 2 jours, vous permettra de découvrir les bases de la couture et de laisser parler votre créativité ! 4 participants maximum.
Les artisans se réservent le droit d’annuler un stage, si le nombre des participants n’est pas suffisant. Les matériaux et matières premières seront intégralement pris en charge par l’Atelier. Réservation par mail ou par sms. .
L’Atelier-Boutique 20 Rue François Charles Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 63 10 18 63
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English :
L’événement Atelier fabrique ton sac à main en 2 jours Plougasnou a été mis à jour le 2026-06-17 par OT BAIE DE MORLAIX
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