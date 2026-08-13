Atelier, Fabrique ton théâtre ! La Distylerie Luçon

Informations pratiques

Luçon

Atelier, Fabrique ton théâtre !

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 14:30:00

fin : 2026-11-18 16:00:00

Date(s) :

2026-11-18

Un atelier artistique pour petits et grands !

Inspirez-vous du kamishibaï, le célèbre théâtre d’images japonais, pour fabriquer un petit théâtre en carton puis devenez le metteur en scène de vos propres spectacles !

Tout public, à partir de 8 ans. Réservation obligatoire.

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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

An art workshop for young and old!

L’événement Atelier, Fabrique ton théâtre ! Luçon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud