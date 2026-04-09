Atelier Fabriquer une mangeoire à oiseaux Chemillé Chemillé-en-Anjou
Atelier Fabriquer une mangeoire à oiseaux Chemillé Chemillé-en-Anjou jeudi 22 octobre 2026.
Chemillé-en-Anjou
Atelier Fabriquer une mangeoire à oiseaux
Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 15:00:00
fin : 2026-10-22 17:00:00
Date(s) :
2026-10-22
Suivez l’animateur pour un moment créatif et nature !
Lors de cet atelier, vous apprendrez à fabriquer votre propre mangeoire à oiseaux à partir de matériaux simples et recyclés. Une belle occasion de découvrir les espèces qui visitent nos jardins tout en leur donnant un coup de pouce pour l’hiver. .
Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr
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Follow the animator for a creative and natural moment!
L’événement Atelier Fabriquer une mangeoire à oiseaux Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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