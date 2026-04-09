Atelier Fabriquer une mangeoire à oiseaux Chemillé Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Atelier Fabriquer une mangeoire à oiseaux

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 15:00:00

fin : 2026-10-22 17:00:00

Date(s) :

2026-10-22

Suivez l’animateur pour un moment créatif et nature !

Lors de cet atelier, vous apprendrez à fabriquer votre propre mangeoire à oiseaux à partir de matériaux simples et recyclés. Une belle occasion de découvrir les espèces qui visitent nos jardins tout en leur donnant un coup de pouce pour l’hiver. .

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

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English :

Follow the animator for a creative and natural moment!

L’événement Atelier Fabriquer une mangeoire à oiseaux Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges