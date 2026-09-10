Atelier façonnage de Cocagne de la Plante Pastel, Muséum du Pastel, Labège

Informations pratiques

Atelier façonnage de Cocagne de la Plante Pastel Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30 Muséum du Pastel Haute-Garonne

Limité à 14 adultes à 10h30, et 14 adultes à 14h30. Manipulation de verdure, les gants seront fournis, MAIS prévoir vêtements de protections. Reservation obligatoire, gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Atelier : Fabriquez votre Cocagne avec la Plante Pastel,

l’Or bleu du Pays Toulousain et Albigeois au Moyen Âge

Plongez dans l’univers fascinant du pastel des teinturiers grâce à un atelier de fabrication de Cocagne, cette boule emblématique issue d’un savoir-faire ancestral.

À travers démonstrations et manipulations, découvrez comment l’on extrayait autrefois ce précieux pigment bleu, destiné à teindre les étoffes de la noblesse et de la royauté.

L’occasion d’évoquer également les moulins et séchoirs à pastel, véritables trésors d’architecture du Moyen Âge, essentiels à la prospérité du Triangle d’or du Pastel (Toulouse – Albi – Carcassonne).

Une immersion dans une histoire teintée de bleu, au cœur d’un patrimoine artisanal unique en péril, au savoir-faire classé au Patrimoine Culturel Immatériel Français.

Réservation obligatoire : renseignez par mail votre nom, numéro de téléphone et le nombre de participants, adaptés uniquement aux adultes. Places (très) limitées. L’horaire sera confirmé par retour de mail.

Prévoir Vêtement de protection ( verdure manipulée !! ), gants fournis.

Muséum du Pastel 629 Rue Max Planck, 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie 05 62 88 01 82 http://www.terredepastel.com [{« type »: « email », « value »: « museum@terredepastel.com »}] Muséum de la Plante Pastel des Teinturiers, plante Emblématique du territoire Toulousain et Albigeois au Moyen Age, et unique élément naturel et européen pour teindre tous les tissus naturels. Muséum de son Histoire passée et Culture actuelle, source de pigment pour textile et de cosmétique pour ses vertus. Muséum au sein de l’atelier teinture accessible public, avec animations tout public. Accueil en FR GB ESP Parking Auto et Bus gare SNCF Labège-Innopole MétroB+Bus80 Près Péage Autoroutes 5min de la Cité de l’Espace

Atelier : Fabriquez votre Cocagne avec la Plante Pastel,

©Museum du Pastel – Terre de Pastel à Labège (31)