Atelier Faire Cabaret avec Bili Bellegarde au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

Informations pratiques

Cet atelier d’initiation à l’art du cabaret s’adresse à celles·ceux qui souhaitent découvrir cette pratique et explorer l’énergie et la créativité qu’elle inspire. Bili Bellegarde, du cabaret La Bouche, y transmet les bases du genre et initie aux mouvements et techniques fondamentales.

Le cabaret est un art vivant qui mêle danse, théâtre et performance, porté par des valeurs de liberté, d’audace et d’affirmation de soi. C’est une pratique qui rassemble, en offrant aux participant·es un espace pour se connecter les un·es aux autres et s’approprier les codes de la scène.

Une participation à l’atelier vous ouvre le choix d’une place pour le Cabaret Paris-Berlin pour la représentation du vendredi 9 ou samedi 10 octobre 2026 à 19h30.

Un atelier d’initiation à l’art du cabaret avec Bili Bellegarde, du cabaret La Bouche !

Le mardi 06 octobre 2026

de 19h00 à 21h30

payant

Billet atelier + spectacle : 22€ à 32€

(22€ avec la Carte Carreau)

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-07T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-06T19:00:00+02:00_2026-10-06T21:30:00+02:00

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

https://weez.li/GR7XRCZ6 +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple



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