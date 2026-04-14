Atelier faire parler les morts, l’archéo-anthropologie, Le Chronographe, Rezé

Atelier faire parler les morts, l’archéo-anthropologie 17 et 24 avril Le Chronographe Loire-Atlantique

Tarif métropolitain : 3€ // Tarif non métropolitain : 6€ // Carte Blanche : 2.50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T14:30:00+02:00 – 2026-04-17T15:45:00+02:00

Fin : 2026-04-24T14:30:00+02:00 – 2026-04-24T15:45:00+02:00

Cet atelier consiste à découvrir une importante spécialité de l’archéologie : l’archéo-anthropologie. Il s’agit de comprendre comment l’étude des sépultures peut nous renseigner sur les individus : leur âge, leur taille, leur statut social, leur alimentation mais aussi leurs maladies. Quels sont les éléments à regarder ? Qu’est-ce que les os nous apprennent de ces humains du passé ?

Atelier pour les enfants de 9 à 12 ans.

Sur réservation, en ligne.

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billets.lechronographe.nantesmetropole.fr/workshop-detail/3343 »}]

Cet atelier permet aux enfants de 9 à 12 ans de découvrir une importante spécialité de l’archéologie : l’archéo-anthropologie.

@LeChronographe