Atelier Faire son marque page en aquarelle BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
Atelier Faire son marque page en aquarelle BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre vendredi 29 mai 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Atelier Faire son marque page en aquarelle
BAGNERES-DE-BIGORRE 20 rue des Thermes Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Atelier marque-pages en aquarelle au Salon de lecture. Vendredi 29 mai à 19h, au 20 rue des Thermes, Bagnères-de-Bigorre. Atelier gratuit, 10 personnes max. Inscription indispensable par téléphone.
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BAGNERES-DE-BIGORRE 20 rue des Thermes Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 66 97 47 99
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English :
Watercolor bookmark workshop at the Salon de lecture. Friday, May 29, 7pm, 20 rue des Thermes, Bagnères-de-Bigorre. Free workshop, max. 10 people. Registration by telephone essential.
L’événement Atelier Faire son marque page en aquarelle Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-12 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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