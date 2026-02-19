Atelier Faire un granny en crochet Atelier des Lumilles Mauléon

Atelier Faire un granny en crochet

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Viens t’initier à l’art du crochet, avec une passionnée qui te guidera pour que tu puisses créer un granny.

Tu apprendras le cercle magique, les mailles serrées et les changements de couleurs.

À partir de 12 ans. .

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31 atelierdeslumilles@gmail.com

