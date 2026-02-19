Atelier Faire un granny en crochet Atelier des Lumilles Mauléon
Atelier Faire un granny en crochet
Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres
Viens t’initier à l’art du crochet, avec une passionnée qui te guidera pour que tu puisses créer un granny.
Tu apprendras le cercle magique, les mailles serrées et les changements de couleurs.
À partir de 12 ans. .
Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31 atelierdeslumilles@gmail.com
