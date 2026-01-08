Atelier familial  De la ruche au miel dans le cadre de la Fête de la Nature 2026 Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne

Atelier familial De la ruche au miel dans le cadre de la Fête de la Nature 2026

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:00:00

fin : 2026-05-20 16:15:00

Date(s) :

2026-05-20

Dans le cadre de la Fête de la Nature 2026. C’est dans la ruche, que les abeilles transforment le nectar en un miel savoureux. Ouvrons le toit de cet abri et regardons à l’intérieur.

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 77 77 leparcdelestuaire@charente-maritime.fr

English :

As part of the Fête de la Nature 2026. In the beehive, bees transform nectar into delicious honey. Let’s open the roof of this shelter and take a look inside.

