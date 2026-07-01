Informations pratiques

Étel

Atelier Famill’Archi Bienvenue à l’agence ! Glacière Municipale d’Étel

Place du canot de sauvetage Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Le temps d’une après-midi, intégrez l’agence d’architecture du Pays d’art et d’Histoire d’Auray Quiberon Terre Atlantique. En famille ou même en solo, venez imaginer, réfléchir, dessiner et réaliser vos propres créations autour de l’architecture contemporaine!

En partenariat avec la ville d’Étel.

Sur réservation. .

Place du canot de sauvetage Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

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English :

L’événement Atelier Famill’Archi Bienvenue à l’agence ! Glacière Municipale d’Étel Étel a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon