Atelier dessine moi un pêcheur Etel Stade de la Falaise Étel

Informations pratiques

Étel

Atelier dessine moi un pêcheur Etel

Stade de la Falaise RDV Parking public – Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 16:00:00

fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Organisé par le Syndicat mixte de la ria d’Etel Sortie encadrée par Sylvia Boudard, association Les Phryganes

Programme de l’atelier

Accueil des participants

Présentation de l’atelier

Présentation de la pêche en Ria

Présentation de la Morgate

Distribution du matériel et installation

Partage des conseils

Échanges et dessin autonome

MATERIEL

• Chaise pliante

• Protection solaire (chapeau, lunettes, etc.)

• Eau

• Vêtements adaptés à la météo

Les outils de dessin sont apportés par l’animatrice. Les participants peuvent également apporter leur propre matériel s’ils le souhaitent.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Atelier en extérieur.

• Accessible aux débutants

• Les mineurs restent sous la responsabilité de leurs accompagnateurs.

• En cas de conditions météorologiques défavorables, l’organisation se réserve la possibilité d’annuler l’atelier.

Prévoir siège (pliable), tenue adaptée à la météo (chapeau, crème solaire, etc.) et de l’eau.

Réservation dans les offices de tourisme d’Etel et d’Erdeven ou par téléphone au 02 44 84 56 56.

GRATUIT INSCRIPTION LIMITEE. Durée 2h. .

Stade de la Falaise RDV Parking public – Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

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English :

L’événement Atelier dessine moi un pêcheur Etel Étel a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon