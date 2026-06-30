Informations pratiques

Étel

Entre ciel et dunes sortie ornithologique à Etel

Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-20 2026-08-10

Partez à la découverte des oiseaux de la barre d’Etel lors d’une sortie ornithologique guidée. Un rendez-vous privilégié entre océan, dunes et estuaire pour observer la biodiversité de ce site naturel exceptionnel du Morbihan.

Observer les oiseaux de la barre d’Etel

Le secteur du Pradic et de la barre d’Etel constitue un lieu privilégié de quiétude et d’alimentation pour de nombreuses espèces d’oiseaux. Accompagnés par un guide nature apprenez a les observer, écouter et découvrez les richesses naturelles de ce site emblématique de Bretagne. Au fil de la balade, partez à la rencontre de la faune et de la flore qui peuplent le Grand Site des Dunes Sauvages et portez un nouveau regard sur ce patrimoine naturel exceptionnel.

Information pratiques

Tout public adapté aux enfants.

Équipement conseillé chaussures adaptées à la marche, vêtements en fonction de la météo et jumelles si vous en possédez.

Lieu de rendez-vous communiqué après inscription. .

Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 47 89 59 80

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English :

L’événement Entre ciel et dunes sortie ornithologique à Etel Étel a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon