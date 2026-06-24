Visite contée le Tapis Magique de la Rivière d’Etel Musée des thoniers – Étel vendredi 17 juillet 2026.

Étel

Visite contée le Tapis Magique de la Rivière d’Etel

Musée des thoniers – 3 Impasse Jean Bart Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-08-06 10:45:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Plongez en famille dans un voyage au cœur du patrimoine local avec Le tapis magique de la rivière d’Étel !

À travers notre tapis à histoires, petits et grands sont invités à embarquer pour une aventure où la rivière d’Étel dévoile ses secrets.

Un moment suspendu, entre terre et mer, où l’imaginaire fait naviguer les esprits.

Sur réservation, en famille à partir de 4 ans.

Durée 45 min. .

Musée des thoniers – 3 Impasse Jean Bart Étel 56410 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Visite contée le Tapis Magique de la Rivière d’Etel Étel a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon