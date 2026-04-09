Monts

Atelier famille Citrouilles d’Halloween

Monts Indre-et-Loire

Tarif : – – 9 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 10:00:00

fin : 2026-10-22 12:00:00

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23

Et si Jack la lanterne éclairait votre nuit d’halloween ? Venez fabriquez votre lanterne avec les potirons du Domaine.

Et si Jack la lanterne éclairait votre nuit d’halloween ? Venez fabriquez votre lanterne avec les potirons du Domaine. .

Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 03 70

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English :

What if Jack the Lantern lit up your Halloween night? Come and make your own lantern with pumpkins from the Domaine.

L’événement Atelier famille Citrouilles d’Halloween Monts a été mis à jour le 2026-04-09 par Conseil Départemental 37