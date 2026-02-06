Festival Récréaction

17 Rue de la Vasselière Monts Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-16

L’événement cinéma jeune public Récréaction revient à Monts !

Au programme projections, ateliers, spectacles, lectures, animations, rencontres et surprises qui auront pour objectif d’éveiller la curiosité des enfants au septième art.

L’événement cinéma jeune public Récréaction revient à Monts !

Au programme projections, ateliers, spectacles, lectures, animations, rencontres et surprises qui auront pour objectif d’éveiller la curiosité des enfants au septième art 5 .

17 Rue de la Vasselière Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Récréaction children’s cinema event returns to Monts!

On the program: screenings, workshops, shows, readings, activities, encounters and surprises designed to awaken children’s curiosity about the seventh art.

L’événement Festival Récréaction Monts a été mis à jour le 2026-02-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme