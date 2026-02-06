Festival Récréaction Monts
Festival Récréaction Monts vendredi 16 octobre 2026.
17 Rue de la Vasselière Monts Indre-et-Loire
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-20
2026-10-16
L'événement cinéma jeune public Récréaction revient à Monts !
Au programme projections, ateliers, spectacles, lectures, animations, rencontres et surprises qui auront pour objectif d'éveiller la curiosité des enfants au septième art.
37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
The Récréaction children's cinema event returns to Monts!
On the program: screenings, workshops, shows, readings, activities, encounters and surprises designed to awaken children's curiosity about the seventh art.
