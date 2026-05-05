Concerts et vide-grenier Monts
Concerts et vide-grenier Monts dimanche 21 juin 2026.
Monts
Concerts et vide-grenier
Rue de la Plaine Monts Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Cet évènement est organisé par l’association Monts Truc En Plumes (développement d’un verger et d’un jardin partagé). Vide-grenier réservé aux particuliers. Concerts l’après-midi dans le cadre de la Fête de la Musique.
Cet évènement est organisé par l’association Monts Truc En Plumes (développement d’un verger et d’un jardin partagé). Vide-grenier réservé aux particuliers
Concerts l’après-midi dans le cadre de la Fête de la Musique. Buvette et petite restauration Sanitaires. Tirage de la tombola de l’association (achat de tickets à gratter possible) .
Rue de la Plaine Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 13 11 63 46 montstrucenplumes@girofle.org
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English :
This event is organized by the Monts Truc En Plumes association (development of an orchard and a shared garden). Garage sale reserved for private individuals. Afternoon concerts as part of the Fête de la Musique.
L’événement Concerts et vide-grenier Monts a été mis à jour le 2026-05-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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