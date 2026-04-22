VW Castle Party 5 Monts
VW Castle Party 5 Monts vendredi 5 juin 2026.
Monts
VW Castle Party 5
Route du Ripault Monts Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Après 7 meetings en 7 ans, Touraine VW Evénements revient avec une nouvelle édition du VW Castle Party, au domaine de Candé à Monts 37260. L’idée mélanger l’histoire de France et Volkswagens à moteur arrière.
Après 7 meetings en 7 ans, Touraine VW Evénements revient avec une nouvelle édition du VW Castle Party, au domaine de Candé à Monts 37260. L’idée, mélanger l’histoire de France et nos Volkswagen à moteur arrière.
RDV les 5-6-7 juin 2026.
Au programme, cinéma de plein air, feu d’artifices, 3 concerts, 2 dj’s, village 45 exposants, top 20, show&shine, expo line up callook, buggy, rétro camping, concours pin-up, visite du château, camping, foodtrucks, buvette. .
Route du Ripault Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 03 70
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English :
After 7 meetings in 7 years, Touraine VW Evénements is back with a new edition of the VW Castle Party, at the Domaine de Candé in Monts 37260. The idea: to mix French history and rear-engined Volkswagens.
L’événement VW Castle Party 5 Monts a été mis à jour le 2026-04-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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