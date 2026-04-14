Visite découverte libre du jardin, Jardin « Cèdre et bambous », Monts

Visite découverte libre du jardin 6 et 7 juin Jardin « Cèdre et bambous » Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Visite libre du jardin.

Cette année 2026 sera la troisième année d’ouverture aux rendez-vous aux jardins. Encore beaucoup de travail fait (à découvrir) depuis l’an dernier…

Jardin « Cèdre et bambous » 9 rue des Trois-Cheminées, 37260 Monts Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 51 07 08 96 https://www.facebook.com/profile.php?id=61558689050179&locale=fr_FR Un peu à l’abandon depuis sa création il y a 40 ans, nous avons repris l’aménagement du jardin à notre arrivée en Touraine en 2019. Plusieurs massifs complémentaires ont été créés cette année. Le jardin est agréable à visiter et ses propriétaires se feront un plaisir de vous partager leur passion. Stationnement possible dans la rue

Visite libre du jardin.

©Christophe BOREL