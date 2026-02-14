Vide-grenier Monts
Vide-grenier Monts dimanche 7 juin 2026.
Monts
Vide-grenier
Monts Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
GRAND VIDE-GRENIER
Dimanche 7 juin 2026
9h à 17h (ouverture des exposants à 7h)
Camp de La Lande, Monts
Buvette et restauration sur place
GRAND VIDE-GRENIER
Dimanche 7 juin 2026
9h à 17h (ouverture des exposants à 7h)
Camp de La Lande, Monts
Buvette et restauration sur place
Réservez votre emplacement ! 5m 10€ (matériel non fourni)
Venez chiner, vendre et profiter d’une belle journée conviviale ! ♻️ .
Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 26 41 15 84 asmontsbasket37@gmail.com
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English :
BIG GARAGE SALE
Sunday, June 7, 2026
9am to 5pm (exhibitors open at 7am)
Camp de La Lande, Monts
Refreshments and catering on site
L’événement Vide-grenier Monts a été mis à jour le 2026-05-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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