Monts

Vide-grenier

Monts Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

GRAND VIDE-GRENIER

Dimanche 7 juin 2026

9h à 17h (ouverture des exposants à 7h)

Camp de La Lande, Monts

Buvette et restauration sur place

GRAND VIDE-GRENIER

Dimanche 7 juin 2026

9h à 17h (ouverture des exposants à 7h)

Camp de La Lande, Monts

Buvette et restauration sur place

Réservez votre emplacement ! 5m 10€ (matériel non fourni)

Venez chiner, vendre et profiter d’une belle journée conviviale ! ♻️ .

Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 26 41 15 84 asmontsbasket37@gmail.com

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English :

BIG GARAGE SALE

Sunday, June 7, 2026

9am to 5pm (exhibitors open at 7am)

Camp de La Lande, Monts

Refreshments and catering on site

L’événement Vide-grenier Monts a été mis à jour le 2026-05-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme