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Vide-grenier Monts

Vide-grenier Monts

Vide-grenier Monts dimanche 7 juin 2026.

Ville : 37260 Monts

Département : Indre-et-Loire

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Monts

Vide-grenier

Monts Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

GRAND VIDE-GRENIER
Dimanche 7 juin 2026
9h à 17h (ouverture des exposants à 7h)
Camp de La Lande, Monts
Buvette et restauration sur place
GRAND VIDE-GRENIER
Dimanche 7 juin 2026
9h à 17h (ouverture des exposants à 7h)
Camp de La Lande, Monts
Buvette et restauration sur place

Réservez votre emplacement ! 5m 10€ (matériel non fourni)

Venez chiner, vendre et profiter d’une belle journée conviviale ! ♻️   .

Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 26 41 15 84  asmontsbasket37@gmail.com

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English :

BIG GARAGE SALE
Sunday, June 7, 2026
9am to 5pm (exhibitors open at 7am)
Camp de La Lande, Monts
Refreshments and catering on site

L’événement Vide-grenier Monts a été mis à jour le 2026-05-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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