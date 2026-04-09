Monts

Atelier famille Apiculture

Monts Indre-et-Loire

Tarif : – – 9 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-27 15:30:00

Date(s) :

2026-05-20 2026-05-27 2026-06-17 2026-06-24 2026-08-19 2026-09-02

Equipés de tenues d’apiculteurs, venez découvrir en famille le monde incroyable de l’abeille et l’organisation minutieuse d’une ruche avant de déguster le miel du Domaine de Candé !

Equipés de tenues d’apiculteurs, venez découvrir en famille le monde incroyable de l’abeille et l’organisation minutieuse d’une ruche avant de déguster le miel du Domaine de Candé ! .

Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 03 70

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English :

Equipped with beekeepers’ outfits, come and discover with your family the incredible world of bees and the meticulous organization of a hive before tasting Domaine de Candé honey!

L’événement Atelier famille Apiculture Monts a été mis à jour le 2026-04-09 par Conseil Départemental 37