Monts

Randonnée nocturne gourmande

5 Rue des Provinces Monts Indre-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Une expérience qui éveille les sens découvrir Monts lors d’une randonnée semi-nocturne ponctuée de 5 étapes gourmandes.

Circuit est ouvert aux amoureux de la nature, de la convivialité, à vivre en famille (enfant à partir de 10 ans)

RDV 18h au gymnase des Hautes-Varennes.

Parcours de 10 km

Une expérience qui éveille les sens découvrir Monts lors d’une randonnée semi-nocturne ponctuée de 5 étapes gourmandes.

Circuit est ouvert aux amoureux de la nature, de la convivialité, à vivre en famille (enfant à partir de 10 ans), entre amis ou collègues et ne nécessite pas de compétences spécifiques.

RDV 18h au gymnase des Hautes-Varennes.

Parcours de 10 km

Etape 1 (18h) apéritif devant le gymnase des Hautes-Varennes

Etape 2 (19h) départ pour l’entrée

Etape 3 plat de résistance

Etape 4 fromage

Etape 5 dessert au gymnase des Hautes-Varennes

Tarifs 16 €/adulte et 10 €/enfant

Prévoir

– Gobelet individuel

– Chaussures de marche

– Lampe frontale ou torche

– Gilet rétro-réfléchissant

– En cas de pluie, la randonnée est maintenue 16 .

5 Rue des Provinces Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 11 92 ccas@monts.fr

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English :

An experience that awakens the senses: discover Monts on a semi-nocturnal hike punctuated by 5 gourmet stops.

This tour is open to nature-lovers and families (children aged 10 and over)

RDV: 6pm at the Hautes-Varennes gymnasium.

10 km route

L’événement Randonnée nocturne gourmande Monts a été mis à jour le 2026-05-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme