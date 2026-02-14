Randonnée nocturne gourmande Monts
Randonnée nocturne gourmande Monts samedi 6 juin 2026.
Monts
Randonnée nocturne gourmande
5 Rue des Provinces Monts Indre-et-Loire
Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Une expérience qui éveille les sens découvrir Monts lors d’une randonnée semi-nocturne ponctuée de 5 étapes gourmandes.
Circuit est ouvert aux amoureux de la nature, de la convivialité, à vivre en famille (enfant à partir de 10 ans)
RDV 18h au gymnase des Hautes-Varennes.
Parcours de 10 km
Une expérience qui éveille les sens découvrir Monts lors d’une randonnée semi-nocturne ponctuée de 5 étapes gourmandes.
Circuit est ouvert aux amoureux de la nature, de la convivialité, à vivre en famille (enfant à partir de 10 ans), entre amis ou collègues et ne nécessite pas de compétences spécifiques.
RDV 18h au gymnase des Hautes-Varennes.
Parcours de 10 km
Etape 1 (18h) apéritif devant le gymnase des Hautes-Varennes
Etape 2 (19h) départ pour l’entrée
Etape 3 plat de résistance
Etape 4 fromage
Etape 5 dessert au gymnase des Hautes-Varennes
Tarifs 16 €/adulte et 10 €/enfant
Prévoir
– Gobelet individuel
– Chaussures de marche
– Lampe frontale ou torche
– Gilet rétro-réfléchissant
– En cas de pluie, la randonnée est maintenue 16 .
5 Rue des Provinces Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 11 92 ccas@monts.fr
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English :
An experience that awakens the senses: discover Monts on a semi-nocturnal hike punctuated by 5 gourmet stops.
This tour is open to nature-lovers and families (children aged 10 and over)
RDV: 6pm at the Hautes-Varennes gymnasium.
10 km route
L’événement Randonnée nocturne gourmande Monts a été mis à jour le 2026-05-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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