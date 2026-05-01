Monts

Initiation à la fauconnerie

13 Rue de la Tête Noire Monts Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Initiation à la fauconnerie

Venez vivre en famille une rencontre avec des rapaces !

Le mercredi 27 mai 2026 à 14h et 15h

Vous ferez vos premiers pas en tant que fauconnier ! Une initiation à la Fauconnerie originale et une chouette rencontre qui restera gravée dans votre mémoire !

Initiation à la fauconnerie

Venez vivre en famille une rencontre avec des rapaces !

Le mercredi 27 mai 2026 à 14h et 15h

Vous ferez vos premiers pas en tant que fauconnier ! Une initiation à la Fauconnerie originale et une chouette rencontre qui restera gravée dans votre mémoire !

Chacun va pouvoir tester l’atterrissage sur son poignet d’une chouette, d’un hibou ou d’un faucon, apportés par l’association Mon Perroquet & Cie.

Deux séances sont proposées, une à 14h et une autre à 15h.

Public familial, à partir de 5 ans.

Sur inscription à l’accueil de la médiathèque de Monts ou au 02-47-26-21-11.

Le mercredi 27 mai 2026 à 14h00 .

13 Rue de la Tête Noire Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 21 11 mediatheque.monts@tourainevalleedelindre.fr

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English :

Introduction to falconry

Come and experience a family encounter with birds of prey!

Wednesday, May 27, 2026 at 2pm and 3pm

Take your first steps as a falconer! An original introduction to falconry, and an unforgettable encounter!

L’événement Initiation à la fauconnerie Monts a été mis à jour le 2026-05-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme