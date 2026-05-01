Initiation à la fauconnerie Monts
Initiation à la fauconnerie Monts mercredi 27 mai 2026.
Monts
Initiation à la fauconnerie
13 Rue de la Tête Noire Monts Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Initiation à la fauconnerie
Venez vivre en famille une rencontre avec des rapaces !
Le mercredi 27 mai 2026 à 14h et 15h
Vous ferez vos premiers pas en tant que fauconnier ! Une initiation à la Fauconnerie originale et une chouette rencontre qui restera gravée dans votre mémoire !
Initiation à la fauconnerie
Venez vivre en famille une rencontre avec des rapaces !
Le mercredi 27 mai 2026 à 14h et 15h
Vous ferez vos premiers pas en tant que fauconnier ! Une initiation à la Fauconnerie originale et une chouette rencontre qui restera gravée dans votre mémoire !
Chacun va pouvoir tester l’atterrissage sur son poignet d’une chouette, d’un hibou ou d’un faucon, apportés par l’association Mon Perroquet & Cie.
Deux séances sont proposées, une à 14h et une autre à 15h.
Public familial, à partir de 5 ans.
Sur inscription à l’accueil de la médiathèque de Monts ou au 02-47-26-21-11.
Le mercredi 27 mai 2026 à 14h00 .
13 Rue de la Tête Noire Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 21 11 mediatheque.monts@tourainevalleedelindre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Introduction to falconry
Come and experience a family encounter with birds of prey!
Wednesday, May 27, 2026 at 2pm and 3pm
Take your first steps as a falconer! An original introduction to falconry, and an unforgettable encounter!
L’événement Initiation à la fauconnerie Monts a été mis à jour le 2026-05-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
À voir aussi à Monts (Indre-et-Loire)
- Atelier famille Apiculture Monts 20 mai 2026
- Heure des tout-petits Monts 23 mai 2026
- VW Castle Party 5 Monts 5 juin 2026
- Visite découverte commentée du jardin, Jardin « Cèdre et bambous », Monts 6 juin 2026
- Visite découverte libre du jardin, Jardin « Cèdre et bambous », Monts 6 juin 2026